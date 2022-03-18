Solar İstanbul 2022, 23-26 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika

Güneş enerjisi sektörü temsilcilerini bir araya getirecek Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı, 23-26 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Organizasyon firması Birleşik Fuar Yapım AŞ (BİFAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Solar İstanbul Fuarı enerji sektöründeki yeniliklerin sergilenmesine fırsat tanırken, konferanstaki oturumlarda ele alınacak başlıklarla da sektörün geleceğine ışık tutacak.

Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi 12 sektör derneğinin destekçileri arasında yer aldığı organizasyona, yaklaşık 100 şirket katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Feraye Gürel, organizasyon aracılığıyla sektörle ilgili dünyadaki son teknoloji ve ürünleri, Türkiye'deki sektör temsilcileri ve yatırımcılarla buluşturacaklarını ifade etti.

Gürel, 'Enerji Dönüşümü Başladı' mottosuyla güneş enerjisi sektöründe uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BİFAŞ olarak bu büyük ve önemli buluşmada sektöre yeni ufuklar açacağımıza inancımız tam. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'den temsilcilerin de yer alacağı Solar İstanbul Fuar organizasyonu, konferansları, oturumları ve etkinlikleriyle göz dolduracak. Alanında uzman isimler, önemli gelişmeler ve yenilikleri sektörle paylaşacaklar. Ayrıca fuarda sergilenecek yüzlerce yeni ürün ve teknolojiler de sektörün geldiği nokta ve geleceğine ilişkin fikir vererek yeni yatırımlara yol gösterecek."

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu-Türkiye Bölümü ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği'nin (GENSED) stratejik partneri olduğu Solar İstanbul'un organizasyon komitesi başkanı ve GENSED Asbaşkanı Tolga Murat Özdemir de etkinliğin uluslararası bir marka değeri olduğunu aktardı.

Özdemir, yenilenebilir enerji üretimine yönelik dünya genelindeki çalışmalara dikkati çekerek, "Tek çözüm yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak. GES demek; istihdam, iktisat, özgürlük ve fayda demek. Güneş enerjisi diğer tüm kaynaklara kıyasla, çok daha fazla istihdam sağlamakta. Ulusal ekonomiye de katkısı çok yüksek. Sektörümüz Solar İstanbul ile tüm dünyada daha fazla tanınacak. Yeni yatırımcılarımızla yeni pazarlar kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Solar İstanbul'da yeni güneş enerjisi teknolojileri, hibrit santral uygulamaları, elektrikli ulaşım, enerji depolama ve dijitalleşme süreçleri gibi önemli başlıkların ele alınacağını ifade eden Özdemir, amaçlarının güneş enerjisini çok daha fazla tabana yaymak olduğunu belirtti.