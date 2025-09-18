Sompo Sigorta Brokerlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sompo Sigorta Brokerlarla Buluştu

18.09.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sompo Sigorta, brokerlarıyla geleceğin sigorta ekosistemini şekillendirmek için toplantı düzenledi.

Sompo Sigorta, sigorta sektörünün geleceğini birlikte şekillendirme vizyonunu ortaya koymak amacıyla brokerlarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen toplantıda, Sompo Sigorta'nın kurumsal sigortalardaki büyüme hedefleri, bu yılki prim üretimi planları ve işbirliklerinin sektöre sağlayacağı katma değerler görüşüldü.

Sompo Sigorta'nın üst düzey yöneticileriyle Türkiye'nin önde gelen 120 brokerının bir araya geldiği etkinlik, Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur ile İcra Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Sompo Global'den Richard Allen da toplantıya özel davetli olarak katıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Uğur, brokerların kendileri için birer iş ortağı olmanın ötesinde, sektörün gelişimine birlikte yön verdikleri paydaşlar olduğunu belirtti.

Bu etkinliğin, karşılıklı anlayışı ve işbirliğini daha da ileriye taşıyacakları bir dönemin başlangıcı olduğunu aktaran Uğur, "Sompo Sigorta olarak sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geleceğin sigorta ekosistemini de şekillendirecek uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur, müşteriye dokunan her noktada brokerların katkısının son derece değerli olduğunu, bu nedenle onların deneyimlerinden beslenerek inovatif çözümler üretmek, veri ve teknoloji odaklı yaklaşımlarla müşterilerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve doğru şekilde karşılamak ve sektöre daha fazla değer katmanın öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

"Tüm dağıtım kanallarını etkin kullandık"

Sompo Global Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Allen da karlılıklarını koruyarak tüm dağıtım kanallarını etkin kullandıklarını ve en iyi birleşik rasyoya sahip şirketlerden biri olduklarını vurguladı.

Şirketlerin 28 ülkede 75 bine yakın kişiye istihdam sağladığını ve küresel bir güce dönüştüğünü belirten Allen, şunları kaydetti:

"Sompo'nun global sigorta sektöründe üst sıralara çıkma hedefi doğrultusunda uluslararası sigorta ve reasürans şirketi Aspen'i satın alması, stratejik bir dönüm noktası oldu. Bu işlem, uluslararası pazarlardaki konumumuzu güçlendirecek ve uzun vadeli büyüme planlarımızın temel taşlarından biri olacak. Güçlü finansal sonuçlarımız, küresel stratejik adımlarımız, Sompo'nun sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut göstergeleri."

Sompo Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer ise sigorta sektörünün sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin sağlam ve güvenilir işbirlikleriyle mümkün olabileceğine değindi.

Brokerlarıyla yakın işbirliği kurarak bu yıl kurumsal sigortalarda müşteri odaklı çözümler ve yeni ürünlerle büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Özer, "Sorumluluklarımızın bilincinde, dürüst ve güvenilir bir ortak olarak birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu iletişim ve işbirliği ruhu, bizi hedeflerimize yaklaştıracak ve sektördeki yerimizi güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta Brokerlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:39:57. #7.11#
SON DAKİKA: Sompo Sigorta Brokerlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.