Son Dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı'na sunulacak - Son Dakika
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Son Dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı'na sunulacak

31.05.2022 12:00

Son dakika: Merakla beklenen 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı. Düzenlemeyle ilgili detaylar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın gözden geçirmesinin ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde artık geri sayıma geçildi. İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri bir araya geldi. 3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı.

TASLAK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi. 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu. Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede düzenlemeler tamamlandı. Hazırlanan taslak çalışması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ardından da kamuoyu ile paylaşılacak.

EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı'na sunulacak - Son Dakika


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