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Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu - Son Dakika

Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

17.12.2021 22:09
Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Son dakika: AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretten kaldırılacağını açıkladığı gelir ve damga vergisi için harekete geçti. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu - Son Dakika
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