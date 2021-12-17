Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
17.12.2021 22:09
Son dakika: AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretten kaldırılacağını açıkladığı gelir ve damga vergisi için harekete geçti. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören 13 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
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17.12.2021 22:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını öngören yasa teklifi Meclis'e sunuldu - Son Dakika