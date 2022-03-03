Son Dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Kremlin Sözcüsü ve 19 Rus oligark hedefte
03.03.2022 22:14
Son dakika: Beyaz Saray, ABD'nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 Rus oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.
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3.03.2022 22:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı! Kremlin Sözcüsü ve 19 Rus oligark hedefte - Son Dakika