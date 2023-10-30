Son Dakika: Altın rekor üstüne rekor kırıyor! Gram 1.826 lirayı gördü

İsrail-Hamas çatışmalarında şiddetin dozunun artması piyasaları da etkiledi. Güvenli liman olarak tabir edilen altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk gününde 1.826 lirayı görerek rekor kırdı.

REKOR SONRASI GERİ ÇEKİLDİ

Cuma gününü 1.817 liradan tamamlayan gram altın, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 1.826 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra geri çekilen altının gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla 1.812 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.026 liradan, cumhuriyet altını da 12.464 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.998 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 5 AY SONRA BİR İLK

Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıyan altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2.005 doları gördü. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2.000 doları aşmış oldu.