Son dakika... Altının kilogramı 928 bin 350 liraya yükseldi - Son Dakika

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 928 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 928 bin 350 lira, en yüksek 933 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 928 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 650 milyon 802 bin 502,42 lira, işlem miktarı ise 1.767,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 793 milyon 976 bin 749,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Ziraat Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: