Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam yapılması talimatı sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından belirlenen rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenirken Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika