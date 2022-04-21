Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
21.04.2022 11:26
Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin motosiklet geçişlerine açılacağını duyurdu. Bakan, "Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla tüneli motosiklet trafiğine açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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21.04.2022 11:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor - Son Dakika