Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor - Son Dakika
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Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor

21.04.2022 11:26
Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin motosiklet geçişlerine açılacağını duyurdu. Bakan, "Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla tüneli motosiklet trafiğine açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz.' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Avrasya Tüneli'ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz.' Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor - Son Dakika
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