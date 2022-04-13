Son Dakika | Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika
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Son Dakika | Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

13.04.2022 19:42
Son Dakika | Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi: Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 456,78 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 7.580,8 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 6.542,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 24.722,16 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybederek 14.076,44 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,56 artarak 1,089 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşına, ABD'de dün açıklanan yüzde 8,5'lik yüksek enflasyon oranına ve yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısına odaklandı.

İngiltere'de tüketici fiyat endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ülkenin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla büyüme tahminini, Ukrayna'daki savaşın etkileri dolayısıyla yüzde 4,8'den yüzde 2,7'ye indirirken, Rusya'dan enerji arzının dondurulmasının 2023'te resesyona neden olacağı uyarısında bulundu.

ABD'de üretici fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika


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