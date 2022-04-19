Son Dakika! Bakan Bilgin'den emeklileri üzecek sözler: Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok - Son Dakika
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Son Dakika! Bakan Bilgin'den emeklileri üzecek sözler: Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok

19.04.2022 12:13

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

"İKRAMİYELERE ZAM YAPILMASI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Milyonlarca insanın merak ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili konulara da açıklık getiren Bakan Bilgin, "İkramiye bin 100 lira olarak ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. 28 veya 29 Nisan'da bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok." dedi.

"ASGARİ ÜCRETE GÜNCELLEME YOK"

Art arda gelen zamlar sonrasında vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısı, asgari ücrete bu yıl ikinci bir zam yapılabileceğini gündeme getirmişti. Bu konuya da değinen Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Bakan Bilgin'den emeklileri üzecek sözler: Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok
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Bayram İkramiyesi, Vedat Bilgin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Bakan Bilgin'den emeklileri üzecek sözler: Şu an için bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemimizde yok - Son Dakika


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