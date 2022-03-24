Son dakika! Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

24.03.2022 15:12
Son dakika! Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye olarak enerji güvenliğinin şu an dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunun altını çizdiklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye olarak enerji güvenliğinin şu an dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunun altını çizdiklerini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen IEA Bakanlar Toplantısı'na katılan Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıda 30'un üzerinde bakanın hazır bulunduğunu söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerjide daha temiz kaynakların kullanılmasıyla bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Dönmez, bu sürecin dünya gündeminde en çok tartışılan konulardan biri olduğunu ifade etti.

Dönmez, bu yıl özellikle enerji fiyatlarındaki artışın tartışıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan fiyat artışları, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan çatışmalardan dolayı çok daha yükseldi. Burada serbest piyasa kuralları söz konusu ama Avrupa'da da bu fiyatların kontrol altında tutulabilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiği şeklinde ifadeler kullanılmaya başlandı. Bunu, bugünlerde daha sık duyacağız." diye konuştu.

IEA Bakanlar Toplantısı kapsamında söz konusu önlemlere ilişkin tartışmalar yapıldığını dile getiren Dönmez, "Türkiye olarak enerji güvenliğinin şu anda dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunun altını çizdik." dedi.

YORUMLAR
500
Elektrikli araç sayısı 5 bine ulaştı Elektrikli araç sayısı 5 bine ulaştı Son dakika... İSO'da savaşın etkileri ve çözüm yolları konuşuldu Son dakika... İSO'da savaşın etkileri ve çözüm yolları konuşuldu

Fatih Dönmez, Türkiye, Fransa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Çocuklar, Milli Eğitim Bakanı'nı karşılarında görünce isteklerini sıraladı! Bakan gülümseyerek dinledi
15:01 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın eski sevgilisi merhum Ata için yaptığı yorum pes dedirtti!
15:01 EPDK'dan şehit ailelerine, 65 yaşının üstünde olanlara ve cihaza bağlı yaşayanlara kolaylık: Doğal gazları 3 ay kesilmeyecek!
14:57 Meral Akşener, Kayseri'den iktidara yüklendi: 24 milyarlık kazık yedik, tıpış tıpış gidecekler!
14:54 Putin gazı Rus rublesi ile satacağını açıklamıştı! Rusya'ya yaptırım uygulayan Batı büyük bir krizle karşı karşıya
14:42 Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı!
14:32 İsviçre'nin Montrö kentinde binanın 7. katından atlayan 5 kişiden 4'ü öldü, 1 kişi yaralandı
14:29 Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı
14:28 Mariupol harabeye döndü! 29 gün boyunca bombalanan kent, Rusya için stratejik öneme sahip!
14:26 Pedofil milyarder Epstein'in küçük kızları istismar ettiği ada satışa çıkarıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 15:27:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement