Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak - Son Dakika

Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak

Son Güncelleme: 19.09.2023 17:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını belirtti. En düşük devlet memuru maaşı yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacak.

Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN LİRA OLACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı maaşlarla ilgili konuştu. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZİ, İŞÇİLERİMİZİ, MEMURLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Işıkhan, emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." dedi.

"BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI SSK'LILARLA EŞİTLENECEK"

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti. Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek." Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.

Vedat Işıkhan, Memur zammı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan: Ocak ayında en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyelerine çıkacak - Son Dakika
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