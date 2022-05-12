Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ayrıntılar geliyor...