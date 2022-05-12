Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık - Son Dakika
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Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık

12.05.2022 14:19
Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; yem, kırmızı-beyaz et ve yumurta üreticileriyle bir araya geldi. Nebati, "Görüşmede KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri katıldı.

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Hazine Ve Maliye Bakanı, Nureddin Nebati, Kdv, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Bakan Nebati: Gıda üreticileriyle KDV indirimine ek olarak fiyatlamada cesur adımlar atılmasında mutabık kaldık - Son Dakika
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