Son Dakika: Ekonomide atılacak yeni adımların ilki açıklandı, dolar yeniden hareketlendi! Kur 30 kuruş birden yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika: Ekonomide atılacak yeni adımların ilki açıklandı, dolar yeniden hareketlendi! Kur 30 kuruş birden yükseldi

09.06.2022 23:21

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımların ilkini açıklamasıyla dolar yeniden hareketlendi. Kur, bakanlığın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini duyurmasıyla yeniden 16.90 seviyesinden 17.20 seviyesine yükseldi.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ekonomide atılacak yeni adımların ilki açıklandı, dolar yeniden hareketlendi! Kur 30 kuruş birden yükseldi - Son Dakika


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