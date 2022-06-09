Son Dakika: Ekonomide atılacak yeni adımların ilki açıklandı, dolar yeniden hareketlendi! Kur 30 kuruş birden yükseldi
09.06.2022 23:21
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak adımların ilkini açıklamasıyla dolar yeniden hareketlendi. Kur, bakanlığın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini duyurmasıyla yeniden 16.90 seviyesinden 17.20 seviyesine yükseldi.
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9.06.2022 23:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Ekonomide atılacak yeni adımların ilki açıklandı, dolar yeniden hareketlendi! Kur 30 kuruş birden yükseldi - Son Dakika