Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 19 lirayı aştı - Son Dakika
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Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 19 lirayı aştı

03.03.2022 17:19

Son dakika: Dün 88 kuruş zam gelen benzine bugün 53 kuruş, dün 1 lira 51 kuruş zam gelen motorine ise bugün 1 lira 33 kuruş zam geldi. Fiyat artışının bezinin litresi İstanbul'da 17,99 liraya, Ankara'da 18,08 liraya çıkacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18,93 liraya, Ankara'da ise 19,01 liraya çıkacak.

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 19 lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Benzin ve motorine bir büyük zam daha! Fiyat 19 lirayı aştı - Son Dakika
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