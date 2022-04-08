Son Dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu kez de Et ve Süt Kurumu'nda! Randevu alamadı, kapıda açıklama yapıyor - Son Dakika
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Son Dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu kez de Et ve Süt Kurumu'nda! Randevu alamadı, kapıda açıklama yapıyor

08.04.2022 10:02

Son dakika: Son dönemde TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın ziyaretlerle gündem yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam da bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurdu. Kurumdan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, tam da belirttiği saatte Et ve Süt Kurumu'nun önünde açıklama yapıyor.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında kendisine randevu vermeyen TÜİK'e baskın ziyaret yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya alınmamış ve kapı önünde yaptığı "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

TÜİK VE MEB'TEN SONRA ET VE SÜT KURUMU'NA GİTTİ

TÜİK ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda da benzer bir durumla karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam da yeni bir ziyaret daha yapacağını açıkladı. Twitter hesabından, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını belirten Kılıçdaroğlu bugün saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış."

Ayrıntılar geliyor...

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Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu, TÜİK, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu kez de Et ve Süt Kurumu'nda! Randevu alamadı, kapıda açıklama yapıyor - Son Dakika


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