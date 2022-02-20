Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu:1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
20.02.2022 11:26
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını açıkladı.
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20.02.2022 11:38:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu:1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi - Son Dakika