Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak

01.07.2022 15:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ek zam çalışmaları için iki kez toplanan komisyonun son kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan bugün saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milyonların merakla beklediği zammı duyuracak.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:35:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement