Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak
01.07.2022 15:30
Son dakika! Asgari ücrete ek zam çalışmaları için iki kez toplanan komisyonun son kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Erdoğan bugün saat 16.00'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde milyonların merakla beklediği zammı duyuracak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
1.07.2022 15:35:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00'da asgari ücret zammını açıklayacak - Son Dakika