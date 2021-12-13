Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek

Döviz kurundaki dalgalanmalar devam ederken Bloomberg HT kaynaklarının aktardığı son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirecek.
Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15:00'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.
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