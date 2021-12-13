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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek

13.12.2021 13:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek

Son dakika! Bloomberg HT kaynaklarının aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek olan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması öngörülüyor.

Döviz kurundaki dalgalanmalar devam ederken Bloomberg HT kaynaklarının aktardığı son gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşme gerçekleştirecek.

BAKAN NEBATİ DE KATILACAK

Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de toplantıya katılmasının öngörüldüğünü belirtti. Toplantının 15:00'da Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılması planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle bir araya gelecek - Son Dakika
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