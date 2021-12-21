Üye Girişi
Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: "Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk" - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: "Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk"

21.12.2021 13:36
Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: "Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk"

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR (İHA) – Türkiye'de altın ve dolardaki yükseliş yeni ekonomi modeliyle sert inişe geçti.

DİYARBAKIR (İHA) – Türkiye'de altın ve dolardaki yükseliş yeni ekonomi modeliyle sert inişe geçti. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, daha önce de sert yükselişlerden sonra düşüşleri beklediklerini hatırlattı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi modeliyle birlikte altın ve dolarda sert iniş yaşanmaya başlandı. Güne düşüşle devam eden altın için Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Şeyhmus Türkan, altının sert yükselişten sonra düşüşünü beklediklerini, alış ve satışların devam ettiğini ifade ederek, piyasada sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Son bir haftalık yükselişlerin spekülatif hareketler olduğunu değerlendiren Türkan, panik havasına giren müşteri ve esnaf arkadaşlarını uyardıklarını söyledi. Kimsenin paniğe kapılmaması tavsiyesinde bulunan Türkan, "Altın güvenilir liman, kağıt yanar altın yanmaz. Dolardan altına geçiş yapsınlar, biz zaten altını daha çok tavsiye ediyoruz. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Dün 24 ayar altın bin 80'den işlem görüyordu, şu an 790'larda, bir nebze daha düşmesini bekliyoruz. Alan ve satan var. Kuyumcularımızda alış ve satış var, piyasada herhangi bir sıkıntı yok. Müşterilerimiz altın ve para bulabiliyorlar. Pandemiden beri kuyumcular piyasaya sürekli destek olmak için çalışıyor, elinden gelenin fazlasını gösteriyorlar. Müşterileri mağdur etmemeye çalışıyoruz, istediklerini her an yetiştiriyoruz. Diyarbakır'da altın var ve sıkıntı yok" dedi.

"Düşüşü fırsat bildik"

Altın düşüşünden sonra yatırım yapmaya gelen Mehmet Ali Zengin, düşüşü fırsat olarak bulduğunu vurguladı. Zengin, "Altının düşüşünü fırsat bilip almak istedik. Çeyrek altın dün bin 750 idi, bugün bin 300'den aldık. Düşüşü değerlendirmek istedik, uzun vadede dolardan daha mantıklı, bence altın tercih edilmeli" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk
Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk
Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk

Diyarbakır, Ekonomi, Türkiye, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: 'Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:34 Öğretmenleri taşıyan otomobil ile traktör çarpıştı! Feci kazada 5 yaralı var
13:34 Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı
13:32 Talihsiz adam kafasının üzerine düşmüş şekilde bulundu! Cesedi görenler telefona sarıldı
13:30 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?
13:02 Hastasına önce lokal anestezi yaptı, sonra o bölgeden istismar etti!
12:56 Son Dakika! Dolardaki tarihi düşüş sonrasında EPGİS'ten açıklama: Akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz
12:52 Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
Turabi, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Paylaşımı yanlış anlaşılınca sözlerini geri aldı Turabi, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Paylaşımı yanlış anlaşılınca sözlerini geri aldı         
13:37
Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı         
13:34
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı? Masumlar Apartmanı'nda bugün: Naci, Safiye'den ayrılacak mı?         
13:30
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 13:42:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkan Adayı Türkan: "Sert yükselişlerden sonra düşüşleri bekliyorduk" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement