Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak
21.12.2021 11:54
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "dövize endeksli TL mevduat sistemi" hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yeni sistemin bugün hayata geçeceğini ve bankaların gün içinde işlemlere başlayacağını söyledi.
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21.12.2021 12:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak - Son Dakika