Son Dakika: Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - Son Dakika
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Son Dakika: Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

01.07.2022 23:36

Son dakika: Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeyle tüm memurların ek göstergesine 600 puan eklendi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkartıldı.

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3600 Ek Gösterge, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren 'torba' kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - Son Dakika
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