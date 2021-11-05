Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.

Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin: '(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.' - Son Dakika Ekonomi

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