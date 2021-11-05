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Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz."

05.11.2021 11:09
Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.

Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin: '(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge çalışması) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz." - Son Dakika
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