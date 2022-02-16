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Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

16.02.2022 13:15
Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.045,92 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 artışla 2.045,92 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerileme ilişkin olumlu haber akışıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,76 puan değer kazanarak 2.045,92'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,58 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini, tansiyon azalsa da risklerin hala masada olduğunu belirterek, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, tutanaklarda Banka'nın faiz artırım hızı ve zamanlamasına ilişkin verilecek ipuçlarının pay piyasalarının bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını vurguladı.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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