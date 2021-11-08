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Son dakika ekonomi: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Borsa haftaya yükselişle başladı

08.11.2021 09:56
Son dakika ekonomi: Borsa haftaya yükselişle başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,16 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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