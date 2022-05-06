Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı

06.05.2022 18:43
Son dakika ekonomi: Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,16, altının gram satış fiyatı yüzde 1,41, avro/TL yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,16, altının gram satış fiyatı yüzde 1,41, avro/TL yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.433,32, en yüksek 2.491,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,16 artarak 2.458,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,41 kazançla 923,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 artışla 6.184,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.493,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.514,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,59 değer kazanarak 14,9510 liraya, avro ise yüzde 1,07 artışla 15,8220 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,37 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Borsa İstanbul, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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