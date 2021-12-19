Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dönem kendisine yakın ismin "OHAL ilan edilebilir" çıkışına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik OHAL çıkışına da yanıt verdi.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİ KURALLARINA UYACAĞIZ"

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erdoğan, "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız." diye konuştu.