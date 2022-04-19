Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak - Son Dakika
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Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak

19.04.2022 12:14

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihleri açıkladı. Bakan Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söyledi.

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Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak - Son Dakika
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