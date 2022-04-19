Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihleri açıkladı. Bakan Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını söyledi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.04.2022 12:26:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak - Son Dakika