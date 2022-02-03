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Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi - Son Dakika

Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi

03.02.2022 09:01
Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi

Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

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Yenilenebilir Enerji, Gazete, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi - Son Dakika
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