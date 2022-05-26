Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti

26.05.2022 14:32
Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti

Son dakika! Isparta, geçtiğimiz şubat ayında yoğun kar yağışı nedeniyle toplamda 7 gün elektriksiz kalmıştı. EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi! Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!

Isparta, Epdk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement