Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti
26.05.2022 14:32
Son dakika! Isparta, geçtiğimiz şubat ayında yoğun kar yağışı nedeniyle toplamda 7 gün elektriksiz kalmıştı. EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.
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26.05.2022 14:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! EPDK, Isparta'da günlerce devam eden elektrik kesintisine 15 milyon 583 bin lira ceza kesti - Son Dakika