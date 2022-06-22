Son dakika... ESİAD Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık işlem hacmi öngörülüyor - Son Dakika
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Son dakika... ESİAD Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık işlem hacmi öngörülüyor

22.06.2022 12:04
Son dakika... ESİAD Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık işlem hacmi öngörülüyor

Son dakika haberler: ESİAD Yatırım Zirvesi'nin ardından değerlendirmede bulunan Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, zirve ile 500 milyon dolarlık bir işlem hacminin ortaya çıkacağını ön gördüklerini söyledi.

ESİAD Yatırım Zirvesi'nin ardından değerlendirmede bulunan Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, zirve ile 500 milyon dolarlık bir işlem hacminin ortaya çıkacağını ön gördüklerini söyledi. Karabağlı, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) seçimlerine aday olmak için de yola çıktıklarını duyurdu.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, ESİAD Yatırım Zirvesi'nin ardından yatırım ortamı ve ekonomik gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zirve ile birlikte sanayici ile yatırımcı arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Karabağlı, "İzmir ve Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapıldı. Yatırımcı ile sanayiciyi bir araya getirdiğimiz ve birebir netice alabileceğimiz bir zirve olarak tarihe geçti. ESİAD tarihinde de bir ilk yaşandı. 250'nin üzerinde firma sahibi ve yönetim kurulu üyesi, 50'nin üzerinde finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Aracı kuruşları ile iş insanları arasında bine yakın temas meydana geldi. 30'un üzerinde ön anlaşma yapıldı. ESİAD Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık bir işlem hacminin ortaya çıkacağını ön görüyoruz" dedi. Karabağlı, gazetecilerin EBSO seçimlerine aday olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine, meclis üyesi olarak seçilmeleri halinde aday olabileceklerini hatırlatarak şimdilik aday adaylık durumunun söz konusu olduğunu ve bu konuda yola çıktıklarını ifade etti.

"Yabancı yatırımcının ilgisi var ama iştahı az"

Önümüzdeki yıl yapılacak olan zirvede yabancı yatırımcıları ve uluslararası borsaları davet edeceklerini kaydeden Karabağlı, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi olduğunu ancak iştahının az olduğunu belirterek şunları söyledi: "Frankfurf, Zürih, İsviçre borsasını davet edeceğiz. Oralardan yatırım kurum ve kuruluşları temsilci gönderecektir. Seneye yapılacak zirvede ismi koruyup içeriğini genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla uluslararası büyük kuruluşlar, fonlar burada olacak. Bu yönde talep var. Yabancı sermayesinin ülkemize artan ilgisi var fakat yatırım yapma konusunda iştahları az. Bununla o ilgiyi tetiklemeye çalıştık. Ulusal düzeyde gelen fon kuruluşları, ulusal düzeyde gelen yatırım ajanslarının hepsi aslında bu fonları yurt dışından alıyor. Biz direkt muhataplarını davet edeceğiz. Yabancı sermayenin ciddi ilgisi var fakat tereddütleri var. Ekonomik dalgalanmalar, Rusya- Ukrayna savaşının bizim ekonomimize olan etkileri biraz tereddüde neden oldu. Lojistik anlamda çok büyük bir avantajımız var. Avrupalı kendisine çok kısa mesafede ulaşabilecek üretim merkezleri arıyor. Türkiye bunun en büyük adayı. Çünkü Türkiye her ne kadar enerji maliyetleri yükselmiş olsa da Avrupa'ya kıyasla çok daha uygun. İnsan kaynağı anlamında Türk insan kaynağına Avrupalı çok güveniyor. Türk mühendisine çok itibar ediyor."

"Aday adaylığı durumu söz konusu"

Gazeteciler tarafından EBSO seçimlerinde adaylığının sorulması üzerine Mustafa Karabağlı, "Oda seçimleri aksi bir durum olmazsa ekim-kasım ayında yapılacak gibi görünüyor. Adaylık süreci iki aşamalı. İlk önce teveccüh edilirse meclis üyesi seçileceğiz, daha sonra başkan adayı olma hakkını elde edeceğiz. Yani burada aday adaylığı durumu söz konusu. 'Adaylık' demek çok doğru değil. Mevcut başkanımızın niyetinin olmadığı yönünde açıklamaları oldu. Bu demeçler meclisi yeni bir başkan arayışına itti. 5 bin 350 üye var, hepsi için geçerli bu. Bu yeni oluşum beklentileri bizi de yakinen ilgilendirdi ve mecliste böyle bir refleks gelişti. Aday adaylığım üzerine beklenti oluştu. Bir grup arkadaşımızla bunu görüştük. Heyecanımız, enerjimiz var ve zaman ayırabiliriz. Biz bunun üzerine 'Yapılan hizmetlerin üzerine bir şeyler daha yapabilir miyiz?' diye sorguladık ve hareket etmeye başladık. Sonrasında başkanın yeniden düşünme ihtimali gündeme geldi. Hala kendisinden bir şey duymadık ama biz yola çıktık. Yolculuğumuz devam ediyor. Aksi bir durum söylenmediği sürece mevcut durum geçerlidir. Başkan aday olur, başka birileri adaylar çıkabilir. Herkes kendi yolunda devem edecektir. Fikir değişikliğimiz söz konusu değildir. Başkan seçilirsek her kurum ve kuruluşla uyumlu bir şekilde çalışacağız" sözlerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika... ESİAD Yatırım Zirvesi ile 500 milyon dolarlık işlem hacmi öngörülüyor - Son Dakika

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