Üye Girişi
Son dakika: " Evde İnternet" hem indirim hem hediye kazandıracak - Son Dakika

Son dakika: " Evde İnternet" hem indirim hem hediye kazandıracak

29.01.2022 10:46
Son dakika: " Evde İnternet" hem indirim hem hediye kazandıracak

Son dakika haber... Vodafone'nun "Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurduğu kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirimin yanı sıra Vodafone Yanımda'dan 200 lira değerinde seçili kategorilerde geçerli hediye çeki de sunulacak.

Vodafone'nun "Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurduğu kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirimin yanı sıra Vodafone Yanımda'dan 200 lira değerinde seçili kategorilerde geçerli hediye çeki de sunulacak.

Vodafone açıklamasına göre, şirket evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Evde İnternet markasıyla müşterilerini her zaman ön planda tutan Vodafone, ev interneti almayı ya da ev interneti sağlayıcısını değiştirmeyi düşünenler için çok özel bir kampanya geliştirdi.

"Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurulan kampanyaya göre, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirim fırsatının yanı sıra Vodafone Her Şey Yanımda'daki "dijital üyelikler","dijital oyun" ve "süpermarket" kategorilerinde geçerli 200 lira değerinde istediği hediyeleri kullanma şansı da sunulacak.

Seçilebilecek hediyeler arasında BluTV ve Ssport gibi dijital üyelikler, dijital oyun içi hediyeler ve süpermarket ürünleri gibi farklı ürün ve hizmetler bulunuyor. 17 Ocak itibarıyla başlayacak olan kampanya 30 Mart'ta son bulacak ve hediyeler sınırlı sayıda olacak.

Dijital başvuruya ilk 6 ay yüzde 50 indirim

Vodafone Evde İnternet'in yeni kampanyasından faydalanmak için Vodafone mağazaları, Vodafone Evde kanalı, vodafone.com.tr veya Vodafone Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Dijital başvurulara özel ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunuluyor.

Vodafone, 5 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda uygulamasıyla müşterilerine tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veriyor. Mobil telekomünikasyon müşterileri, uygulamayı fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, kullanılan tarife ve paketler, kalan kullanımlar, geçilebilecek tarifeler gibi pek çok işlem için kullanabiliyor.

Ayda 14 milyona yakın kişinin yaklaşık 300 milyon kez girdiği Vodafone Yanımda, Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamaları arasında yer alıyor.

Vodafone Yanımda'nın mobil ve web arayüzleri Vodafone Evde İnternet müşterileri için yenilendi. Böylece, artık Vodafone Evde İnternet müşterileri, uygulamanın fatura görüntüleme ve ödeme, taahhüt detaylarını inceleme, QR kod üzerinden kolay ve hızlı kablosuz bağlantı paylaşımı gibi birçok özelliğini kullanabiliyor.

YORUMLAR
500

Vodafone, İnternet, oyunlar, Mobil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: ' Evde İnternet' hem indirim hem hediye kazandıracak - Son Dakika Ekonomi


214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!         
10:51
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: " Evde İnternet" hem indirim hem hediye kazandıracak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement