Son dakika: " Evde İnternet" hem indirim hem hediye kazandıracak

Vodafone'nun "Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurduğu kampanya kapsamında, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirimin yanı sıra Vodafone Yanımda'dan 200 lira değerinde seçili kategorilerde geçerli hediye çeki de sunulacak.

Vodafone açıklamasına göre, şirket evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Evde İnternet markasıyla müşterilerini her zaman ön planda tutan Vodafone, ev interneti almayı ya da ev interneti sağlayıcısını değiştirmeyi düşünenler için çok özel bir kampanya geliştirdi.

"Herkesin Vodafone Evde'ye gelmek için bir sebebi var" mesajıyla duyurulan kampanyaya göre, Vodafone Evde İnternet'e gelen müşterilere ilk 3 ay yüzde 50 indirim fırsatının yanı sıra Vodafone Her Şey Yanımda'daki "dijital üyelikler","dijital oyun" ve "süpermarket" kategorilerinde geçerli 200 lira değerinde istediği hediyeleri kullanma şansı da sunulacak.

Seçilebilecek hediyeler arasında BluTV ve Ssport gibi dijital üyelikler, dijital oyun içi hediyeler ve süpermarket ürünleri gibi farklı ürün ve hizmetler bulunuyor. 17 Ocak itibarıyla başlayacak olan kampanya 30 Mart'ta son bulacak ve hediyeler sınırlı sayıda olacak.

Dijital başvuruya ilk 6 ay yüzde 50 indirim

Vodafone Evde İnternet'in yeni kampanyasından faydalanmak için Vodafone mağazaları, Vodafone Evde kanalı, vodafone.com.tr veya Vodafone Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Dijital başvurulara özel ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunuluyor.

Vodafone, 5 yıl önce kullanıma sunduğu Vodafone Yanımda uygulamasıyla müşterilerine tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı veriyor. Mobil telekomünikasyon müşterileri, uygulamayı fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, kullanılan tarife ve paketler, kalan kullanımlar, geçilebilecek tarifeler gibi pek çok işlem için kullanabiliyor.

Ayda 14 milyona yakın kişinin yaklaşık 300 milyon kez girdiği Vodafone Yanımda, Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamaları arasında yer alıyor.

Vodafone Yanımda'nın mobil ve web arayüzleri Vodafone Evde İnternet müşterileri için yenilendi. Böylece, artık Vodafone Evde İnternet müşterileri, uygulamanın fatura görüntüleme ve ödeme, taahhüt detaylarını inceleme, QR kod üzerinden kolay ve hızlı kablosuz bağlantı paylaşımı gibi birçok özelliğini kullanabiliyor.