Üye Girişi
Son dakika... Fed Başkanı Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil" - Son Dakika

Son dakika... Fed Başkanı Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil"

03.11.2021 23:31
Son dakika... Fed Başkanı Powell:

Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini ancak enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini ancak enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının, varlık alım hızında ise azalmaya gidileceğini duyurmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Risklere karşı dikkatli olmaya devam edeceklerini vurgulayan Powell, bu yılın üçüncü çeyreğinde reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin belirgin şekilde yavaşladığına dikkati çekti.

Powell, "Yaz aylarında Delta varyantı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, seyahat ve eğlence de dahil olmak üzere salgından en olumsuz şekilde etkilenen sektörlerdeki toparlanmayı engelledi. Ekonomik faaliyet, özellikle motorlu taşıt endüstrisinde, arz kısıtları ve darboğazlar nedeniyle de aksadı." dedi.

Powell, Kovid-19 vakalarının azalması ve aşılamada kaydedilen ilerlemeyle ekonomik büyümenin bu çeyrekte toparlanması ve yıl genelinde güçlü büyümeyle sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.

"Enflasyon hedefin oldukça üzerinde ilerliyor"

İş gücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi Kovid-19 vakalarındaki artışla iş gücü piyasasındaki iyileşme hızının da yavaşladığını kaydetti. Powell, söz konusu yavaşlamanın eğlence, konaklama ve eğitim dahil salgına en duyarlı sektörlerde yoğunlaştığını aktardı.

Salgın ve ekonominin normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizliklerinin bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına neden olduğuna işaret eden Powell, "Özellikle darboğazlar ve tedarik zinciri aksamaları, üretimin yakın vadede talepteki toparlanmaya ne kadar hızlı yanıt verebileceğini sınırlandırıyor. Sonuç olarak, genel enflasyon, yüzde 2'lik uzun vadeli hedefimizin oldukça üzerinde ilerliyor." diye konuştu.

Powell, arz kısıtlarının beklenenden daha büyük olduğunu ve daha uzun sürdüğünü belirterek, yüksek enflasyonun itici gücünün ağırlıklı olarak salgının neden olduğu bozulmalar olmaya devam ettiğini bildirdi.

"Araçlarımız arz kısıtlarını hafifletemez"

Yüksek enflasyonun bireyler ve aileler için yarattığı zorlukların farkında olduklarını kaydeden Powell, "Araçlarımız arz kısıtlarını hafifletemez." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, arz kısıtlarının kalıcılığını veya enflasyon üzerindeki etkilerini tahmin etmenin çok zor olduğunu vurgulayarak, küresel tedarik zincirlerinin karmaşık olduğunu, normal işlevine döneceğini ancak bunun zamanlamasının oldukça belirsiz olduğunu dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun seyrinin ya da uzun vadeli enflasyon beklentilerinin, hedefimizle tutarlı seviyelerin önemli ve ısrarlı bir şekilde ötesine geçtiğine dair işaretler görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kullanırdık. Ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmeyeceğini dikkatle izleyeceğiz." dedi.

Varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ermesi bekleniyor

Varlık alımlarının hızının düşürülmesine ilişkin ise Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, varlık alımlarının hızındaki benzer düşüşlerin muhtemelen her ay uygun olacağı kanaatindeyiz, bu da varlık alımlarının gelecek yılın ortasında sona ereceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Powell, ekonomik görünümdeki değişikliklere göre alımların hızını ayarlamaya hazır olduklarını belirterek, "Bilançomuzun genişlemesi durduktan sonra bile elimizde tutacağımız varlıklar finansal koşulları desteklemeye devam edecek. Bugün varlık alımlarımızı azaltmaya başlama kararımız, faiz oranlarına ilişkin politikamızla ilgili herhangi bir doğrudan sinyal taşımıyor." dedi.

"Faizleri yükseltmenin henüz zamanı değil"

Bu toplantının odağının faiz oranlarını yükseltmek olmadığını, varlık alımlarını azaltmak olduğunu vurgulayan Powell, ekonominin geçen aralıktan bu yana hedefler doğrultusunda önemli ölçüde ilerleme kaydetmesi nedeniyle varlık alımlarını azaltma zamanının geldiğini düşündüklerini ifade etti.

Powell, "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı olduğunu düşünmüyoruz. Maksimum istihdama ulaşmak için alınması gereken yol var." değerlendirmesinde bulundu. Fed Başkanı Powell, iş gücü piyasasına iyileşmesi için daha fazla zaman vermek istediklerini kaydetti.

Arz darboğazları ve yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar devam etmesinin beklendiğini belirten Powell, enflasyonun gelecek yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde düşmesinin beklendiğini aktardı.

Powell, faizleri artırma zamanının ekonominin gidişatına bağlı olacağını vurgulayarak, "Sabırlı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bir yanıt gerekirse tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Varlık alım hızını değiştirmek zorunda kalmaları halinde şeffaf olacaklarını belirten Powell, piyasaları şaşırtmayacaklarını ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Fed Başkanı Powell: 'Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı 23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi 22:53 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin 22:32 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü 21:51 Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı 21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir 20:35 TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
23:13 S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı
22:55 Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı
22:52 Son Dakika: 3 Kasım günü Türkiye'de koronavirüs sebebiyle 246 kişi vefat etti, 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
22:50 3 Kasım korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
22:37 Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajlara erişim sorunu yaşanıyor
22:34 Vitor Pereira tartışma tartışma yaratan sözlerini açıkladı: Dünyanın en iyi takımı değiliz
22:31 Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin
22:17 Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti
21:52 Sporting maçı öncesi kemer ve demir borularla saldırdılar! Arbedede yaralanan Türk taraftarlar tedavi için hastaneye kaldırıldı
Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın işi artık çok zor! İtalyan devi, sahasında Porto'yla 1-1 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın işi artık çok zor! İtalyan devi, sahasında Porto'yla 1-1 berabere kaldı         
23:17
Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı Benzema adeta şov yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle arkada bıraktı         
22:56
Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor         
22:44
Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Sporting-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti         
22:17
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
21:12
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 23:36:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Fed Başkanı Powell: "Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement