Son Dakika | GWEC: Açık deniz rüzgar kapasitesinin yarısını Çin yerleştirdi - Son Dakika
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Son Dakika | GWEC: Açık deniz rüzgar kapasitesinin yarısını Çin yerleştirdi

25.02.2021 21:18

Son dakika haberi... Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (Global Wind Energy Council - GWEC) yeni açıkladığı raporuna göre, Çin'in üst üste üçüncü yılda da açık deniz rüzgar enerjisi tribünlerinin kurulmasında liderliği aldı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (Global Wind Energy Council - GWEC) yeni açıkladığı raporuna göre, Çin'in üst üste üçüncü yılda da açık deniz rüzgar enerjisi tribünlerinin kurulmasında liderliği aldı.

GWEC raporundaki verilere göre, 2020 yılında tüm dünyada kurulan yeni açık deniz rüzgar tribünlerinin yarısını Çin yerleştirdi.

GWEC raporuna göre, Çin 2020 yılında toplam 3.06 gigawat (GW) kapasiteli yeni açık deniz rüzgar tribünü yerleştirdi ve toplam rüzgar enerjisi kapasitesini 10 GW'ın hafif altına kadar yükselterek dünyada toplam kapasitede ikinci sıraya yerleşti.Tüm dünyada toplam 35 GW olan açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesinde birinci sırayı toplam 10.2 GW kapasite ile Birleşik Krallık alıyor.GWEC temsilcisi Feng Zhao, "Covid-19 krizinden ilk olarak Çin etkilenmiş olsa da, ülkenin açık deniz rüzgar sektörü üzerindeki etkiler minimum düzeydeydi. 'Her zamanki gibi işler' Mart 2020'den itibaren devam ediyor" dedi. Feng, Asya-Pasifik bölgesinin açık deniz rüzgar enerjisi endüstrinin büyümesinde "giderek daha önemli bir rol" oynayacağını da ekledi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Son Dakika | GWEC: Açık deniz rüzgar kapasitesinin yarısını Çin yerleştirdi - Son Dakika


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