Son dakika haber! Altının kilogramı 830 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 830 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 822 bin 500 lira, en yüksek 830 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 830 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 661 milyon 828 bin 238,60 lira, işlem miktarı ise 801,91 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 872 milyon 365 bin 79,89 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: