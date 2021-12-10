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Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti - Son Dakika

Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti

10.12.2021 16:12
Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti

Son dakika haberlerine göre ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme'sinde notunu bu yıl 9,35'e yükseltti.

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme'sinde notunu bu yıl 9,35'e yükseltti.

ASELSAN tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başladıklarını, notunu her yıl daha da ileriye taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kurumsal Yönetim Derecelendirme'sinde geçen yıl 10 üzerinden 9,29 olan notunu bu yıl 9,35'e yükselttiği belirtildi. Alınan notlar ASELSAN'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığı, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiği, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiği, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu ifade ediliyor.


- Ankara
Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ASELSAN kurumsal notunu 9,35'e yükseltti - Son Dakika
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