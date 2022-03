Son dakika haber: Bakan Kurum: 2035'te riskli alanlarda kentsel dönüşüme girmemiş tek bina kalmayacak - Son Dakika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak ilçesi'nde 'Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 7'nci etapta yapımı tamamlanan 548 evin kura çekim törenine katıldı. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, "Ankara bizim sevdamız, büyük hedeflerin merkezi, dünyaya baktığımız penceremizdir. Ankara artık, 30 yıl öncesinin Ankara'sı değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin sesi duyuluyor, dünyada eşi görülmemiş bir hızla projeler bitiyor, yatırımlar tamamlanıyor; Mamaklıların, Ankaralıların hizmetine sunuluyor. Sloganımız hep 'Ankara için hiçbir hizmet yeterli değildir, hep daha iyisini, daha fazlasını yapacağız' oldu. Başkentimizi dev ulaşım projeleri, titiz altyapı yatırımları ve 25 ilçemize yaydığımız kentsel dönüşümle güvenli, sağlıklı, kimlikli bir şehir haline getirdik" dedi.

'3 MİLYON KONUTUMUZUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK'Bakan Kurum, son bir asırda 80 bin kişinin depremlerde hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Milletimizin can sağlığını en mukaddesimiz bildik. 'İnsanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesinin yegane yolu, kentsel dönüşümdür' dedik. Bu anlamda; Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı 'Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm' seferberliğimizde çok büyük mesafeler kat ettik. Tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte tamamladık. Ankara'da dönüşüm yapmadığımız tek bir ilçemiz yok. Bu güne kadar da Altındağ , Mamak, Kuzey Ankara, Sincan ve Yenimahalle başta olmak üzere Başkentimizde 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu kapsamda vatandaşlarımızla uzlaşarak yaklaşık 39 bin konut, 400 iş yerinin yapımını tamamladık. Yeni Mamak dönüşümünün en önemli ayağını oluşturan Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizin 7'nci etabında yapımını tamamladığımız 548 yeni yuvamızın kurasını çekerek, salonda heyecanla bekleyen hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. 640 bin metrekarelik bu alanda yürüttüğümüz 140 milyon lira değerindeki Yeni Mamak Dönüşüm Projemizde önce mülkiyet sorunlarını çözüme kavuşturduk, ardından yeni yuvalarımızı yaptık" diye konuştu.'KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ TEK BİNA KALMAYACAK'Bakan Kurum, Yeni Mamak Dönüşüm Projesi kapsamında Mamak'ta toplamda 4 bin 921 konut kazandırılacağını kaydederek, "12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte teminat altına aldık. Sadece geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" ifadelerini kullandı.'BÖYLE BİR DERTLERİ YOK'Bakan Kurum, muhalefeti de eleştirerek, "Onlara 'Türkiye'yi depremlere karşı nasıl hazırlayacaksınız?' diye sorun cevap alamazsınız. Biz bu güne kadar 3 milyon yeni yuva yapmışız. 12 milyon insanımızı ev sahibi yapmışız. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Onlara soralım; 'Siz bunun üzerine koyacak mısınız? Kaç aileyi ev sahibi yapacaksınız?' Cevap alamazsınız. 'Sizin yeşil alan hedefiniz nedir?' Açık söylüyorum, yine cevap alamazsınız. 'Siz mülkiyet konusunda ne yapacaksınız?' diye sorun cevap alamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok. 'Teröre karşı projeniz nedir? Kürt kardeşlerimizin yaşadığı şehirlere dair hedefleriniz nelerdir?' diye sorun, yine cevap alamazsınız" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum'un konuşmasının ardından kura çekilişi yapılarak hak sahiplerine evleri teslim edildi.