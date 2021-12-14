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Son dakika haber | Bakan Muş, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Muş, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nda konuştu Açıklaması

14.12.2021 12:13
Son dakika haber | Bakan Muş, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nda konuştu Açıklaması

Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan ve Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkileri en üst seviyeye çıkarma konusunda gerekli olan her türlü adımı atmaya kararlı ve istekli olduklarını belirterek, "Hem Gürcü hem de Azerbaycanlı yatırımcılara, ülkemize getirecekleri yatırımlarda her türlü...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürcistan ve Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkileri en üst seviyeye çıkarma konusunda gerekli olan her türlü adımı atmaya kararlı ve istekli olduklarını belirterek, "Hem Gürcü hem de Azerbaycanlı yatırımcılara, ülkemize getirecekleri yatırımlarda her türlü desteği ve kolaylığı sağlamaya hazırız." dedi.

Muş, Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nda konuştu.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'daki jeostratejik konumlarıyla dünya enerji ve lojistik yollarının merkezinde yer aldığına işaret eden Muş, bu 3 ülkenin sahip olduğu potansiyelin en iyi şekilde kullanılması ve iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Muş, ticaretin önündeki engellerin kaldırılarak ekonomilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu doğrultuda Türkiye olarak Gürcistan ve Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarma konusunda gerekli olan her türlü adımı atmaya kararlı ve istekli olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak gerek Azerbaycan'ın gerekse Gürcistan'ın en önemli ticaret ortaklarının başında geliyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan ile ticaret hacminin, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artışla 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Muş, mart ayında yürürlüğe giren ve ikili ticarete katkı sağlayacak tercihli ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi amacıyla çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi. Muş, bu anlaşmanın kapsamının genişletilmesiyle ticarete konu ürünlerin sayısının artacağını ve bu durumun ticaret rakamlarına da olumlu yansıyacağını söyledi.

"Enerji alanındaki iş birliği, ekonomik olarak ülkeleri birbirlerine bağlamaktadır"

Muş, aynı dönemler itibarıyla Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin de yüzde 20 artarak 1,9 milyar dolara çıktığını belirterek, "Türkiye, 2007'den bu yana Gürcistan'ın en önemli ticaret ortağı konumuna gelmiş, Gürcistan ithalatında sahip olduğu birinci sıradaki yerini korumuştur. Yine ticari ilişkilerimizi çok daha iyi seviyelere taşıyacak olan Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın da revize edilmesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yatırımların da hem istihdam hem de refah artışı sağlaması boyutuyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilere önemli katkı sağladığına dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:

"Gürcistan'daki Türk yatırımları, üçüncü ülkeler üzerindekilerle birlikte günümüzde 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 12 milyar dolara ulaşmış olup, Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 19,5 milyar dolar değerinde yatırımı bulunmaktadır. Hem Gürcü hem de Azerbaycanlı yatırımcılara, ülkemize getirecekleri yatırımlarda her türlü desteği ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

Her iki ülke de firmalarımızın yurt dışında önemli sayıda proje üstlendiği ülkeler arasında yer almaktadır. Türk müteahhitlik firmaları, bugüne kadar Azerbaycan'da 15,4 milyar dolar değerinde 455 projeyi, Gürcistan'da ise 5,2 milyar dolarlık 275 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Müteahhitlerimiz, Azerbaycan ve Gürcistan başta olmak üzere dost ülkelerin altyapı ve üstyapısının geliştirilmesine katkı vermeyi sürdürecektir."

Bakan Muş, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik bir düzeye ulaşmasında en büyük rolü, bu üç ülke arasındaki derin ve gelişmiş iktisadi, ticari ilişkilerin oluşturduğuna dikkati çekerken şunları ifade etti:

"Özellikle enerji alanındaki iş birliği, uluslararası dev projelerle derinleşerek ekonomik olarak ülkeleri birbirlerine bağlamaktadır. Bakü–Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), üç ülkenin enerji alanındaki iş birliğinin somut nişaneleridir. Enerji alanında başlayan iş birliği, son dönemde lojistik yönden de desteklenerek daha etkin bir stratejik iş birliğine dönüşmüştür."

"Ortak bir lojistik altyapı tesis etmek istiyoruz"

Bölgenin öneminin, doğu-batı ekseninde ulaştırma güzergahları ile daha da arttığını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Projesi büyük önem taşıyor. Nihai amacımız, nakliyelerin kotalarla sınırlandırılmadığı, malların serbestçe taşındığı, maliyetlerin makul seviyelere indirildiği, gümrük işlemlerinin basitleştirildiği ve hızlandırıldığı, malların dolaşımının önündeki engellerin kaldırıldığı ortak bir lojistik altyapı tesis etmektir. Geldiğimiz noktada, mevcut kazanımlarla sınırlı kalmayarak Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile sağlanan olanakları hep beraber geliştirebileceğimiz kanaatindeyim. Bu anlamda, kapasite artırımı ve hızlı taşıma için bu hat üzerinde yapılması gereken teknik çalışmaları bir an önce tamamlamayı arzuluyoruz."

Bakan Muş, gümrük alanındaki çalışmalara da değinerek, gümrük idareleri arasında iş birliğini geliştirmek ve ortak sorunlara çözüm bulmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında Üçlü Ortak Gümrük Komite'yi kuran anlaşmayı imzaladıklarını dile getirdi.

"Forum, ticari ve ekonomik iş birliği zemininin önemli bir parçası"

Yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı olarak tanınması amacıyla da çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Muş, "İş insanlarımıza kolaylık sağlamayı teminen, 3 ülkenin gümrük idaresinin ortak çabalarıyla gelecek dönemde başarılı çalışmalara imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi çerçevesinde Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılması İçin Gelişmiş Veri Alışverişi Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayacağız. Ayrıca e-TIR Projesi başlatma konusunda anlaşmaya vardık. Bu çalışmalarımız siz iş insanlarımıza ticarette kolaylık sağlamak için sürdürülecektir." diye konuştu.

Muş, Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında giderek derinleşen üçlü iş birliği ve oluşturulan mekanizmaların, ekonomiden güvenliğe çok çeşitli alanlarda 3 ülkenin ortak çıkar ve beklentilerine hizmet ettiğini vurgulayarak, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu da ticari ve ekonomik iş birliği zemininin önemli bir parçasıdır. İş insanlarımıza bu manada müteşekkiriz, ilişkilerimiz onların sayesinde daha da güçlenmektedir." dedi.

Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Bakan Muş, 'Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Muş, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6'ncı İş Forumu"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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