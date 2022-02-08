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Son dakika haber! Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi

08.02.2022 21:19
Son dakika haber! Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi

Son dakika ekonomi haberi... 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 7- 8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, alt yapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte Türkiye'deki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.


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Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Londra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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