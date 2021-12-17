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Son dakika haber... Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (1)

17.12.2021 12:28
Son dakika haber... Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (1)

Gelen son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimdeki artışın beraberinde istihdamı getirdiğini belirterek, "Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimdeki artışın beraberinde istihdamı getirdiğini belirterek, "Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Tam 700 bin kişilik bir artış." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde, 2014 yılından beri gerçekleştirdikleri Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne, geçen yıl salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını, bu sene daha yüksek katılımla daha güçlü bir şekilde kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi.

Proje ödülleri için bu yıl 53 ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli işletme ve 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 proje başvurusu aldıklarını dile getiren Varank, ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendiricinin başvuru yaptığını ifade etti.

Bakan Varank, bu rakamların yedincisini düzenledikleri Verimlilik Proje Ödülleri için rekor olduğunu belirterek, "Tabii bu ilginin doğrudan ve dolaylı pek çok sebebi var ancak şahsen ben bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum." dedi.

Firmaların salgın ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap verdiğini söyleyen Varank, "Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları online kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar. İşte bugün, verimliliklerini artırmak amacıyla çok değerli projeler gerçekleştiren bu firmalara ödüllerini takdim edeceğiz." diye konuştu.

Varank, dünyada artan enerji fiyatlarını da dikkate aldıklarında enerji verimliliğinin işletmelerin rekabetçiliğinde en önemli hususlardan biri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de kısa adı TEVMOT olan, KOBİ'lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi projesiyle önemli bir çalışma başlattık. 7 OSB'mizde faaliyet gösteren 33 KOBİ'nin kullandığı eski motorları yeni nesil verimli motorlarla değiştirdik. Bu işin maliyeti noktasında da KOSGEB ile KOBİ'lerimize önemli destekler sağladık. İşletme Geliştirme Desteği ile yeni alınan enerji verimli motorların maliyetinin yüzde 60'ını biz karşıladık. Bu motorların yerli belgesi varsa sağladığımız desteği yüzde 75'e kadar çıkardık. Bu sayede şu ana kadar 1000 megavatsaatlik elektrik tasarrufu elde ettik. İşte bugün verimli motorlara geçerek bu tasarrufun gerçekleşmesini sağlayan firmalara da plaket takdimi yapacağız."

"İhracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı"

Türkiye'nin, hükümetleri döneminde her alanda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirten Varank, "Bu alanların başında da Bakanlığımız uhdesindeki sanayi ve teknoloji geliyor.

Son 19 yılda planlı sanayi altyapısından iş ve yatırım ortamına, Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden nitelikli insan kaynağına, KOBİ'ler ve girişimcilikten bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda akılcı ve etkili politikalar uyguladık." dedi.

Bakan Varank, yıllardır aşama aşama büyüyen Türk sanayisinin salgın sürecinde tüm dünyanın dikkatini çektiğini, rüştünü ispat ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İşte ihracatımız… Cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı. Bu değerin yaklaşık yüzde 95'i de imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Biz daha çok bilgi, teknoloji ve emeğin kullanıldığı, katma değerin olduğu sanayi ürünleri üretip satıyoruz. Ayrıca burada sadece bir miktar artışından bahsetmiyoruz, yapısal olarak da büyük bir dönüşüm var. 2002 yılında ağırlığı düşük teknolojili ürünlerden oluşan 36 milyar dolarlık ihracatı ancak yapabiliyorduk. Bugün ise yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin domine ettiği bir ihracat sepetimiz var. Diğer taraftan, bu sene itibarıyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan Unicorn, yani bizim deyimimizle Turcorn sayımız 5'e yükseldi. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük gazeteleri tarafından teknolojide Avrupa'nın yıldızı olarak nitelendiriliyor."

"Gelişen sanayi ve teknoloji ekosistemi ekonominin büyümesine katkı sağlıyor"

Bakan Varank, gelişen sanayi ve teknoloji ekosisteminin, ekonominin büyümesine de yüksek düzeyde katkı sağladığına işaret ederek, "Bakınız Türkiye'nin büyüme performansında en büyük pay sahiplerinden biri, son iki çeyrekte yüzde 40 ve yüzde 10 büyüyen sanayi sektörüdür. Ancak burada çok önemli olan bir başka husus daha var. Nedir o? Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor. Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Tam 700 bin kişilik bir artış. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin en önemli kahramanlarının da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçiler olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdu. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği yeni asgari ücretin, milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk."

Varank, bu artışın işverenler üstündeki yükünü hafifleterek asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırdıklarını, böylece işvereni 450 liralık ilave bir yükten kurtardıklarını söyledi. Bakan Varank, yeni asgari ücretin çalışan, işveren ve tüm kesimler için hayırlı olmasını dileyerek, "Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemini diri tutarak yapacağız." dedi.

(Sürecek)

Mustafa Varank, İstihdam, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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