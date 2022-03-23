AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi verdi. Doğal gaz tüketim desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını anımsatan Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik destek verdik" dedi. Doğal gaz tüketim desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

'ÖDEMELERİMİZİ İKİ TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz tüketim desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek. Doğal gaz tüketim desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT 'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" ifadesini kullandı.

Bakan Yanık ayrıca, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" dedi.