Son dakika haber | Bitcoin 46,000 doların üzerine yükseldi

Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44,000 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 46,000 doların üzerine yükseldi.

Son 24 saat içinde 43,241.62 ve 46,848.02 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.77 artışla 46,229.75 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 17.85 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 861 milyar dolara yükseldi.