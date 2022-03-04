Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı

04.03.2022 19:39
Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram satış fiyatı yüzde 5,75, dolar/TL yüzde 2,78 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram satış fiyatı yüzde 5,75, dolar/TL yüzde 2,78 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti..

BIST 100 endeksi, en düşük 1.912,23, en yüksek 2.047,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 artarak 1.990,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,75 kazançla 890,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,71 artışla 5.888,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.361,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.439,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,78 değer kazanarak 14,2680 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,13 azalarak 15,5820 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,56 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul, Yatırım, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 19:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement