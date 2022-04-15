Son dakika haber | Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Bu hafta yatırım araçları performansı

15.04.2022 18:36
Son dakika haber | Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,22, altının gram satış fiyatı yüzde 0,54 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,88, avro/TL yüzde 1,45 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,22, altının gram satış fiyatı yüzde 0,54 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,88, avro/TL yüzde 1,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.400,92, en yüksek 2.497,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,22 artarak 2.494,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,54 kazançla 928,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 artışla 6.218,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.514,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.522,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,88 değer kaybederek 14,6300 liraya, avro da yüzde 1,45 azalışla 15,8200 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,73 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası

Yatırım Fonları, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:37 Av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü! Uygunsuz görüntüleri internette paylaşılan kadının ailesi şikayetçi oldu
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 18:42:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bu hafta yatırım araçları performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement