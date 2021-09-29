Üye Girişi
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye yüzde 10 büyüyecek" - Son Dakika

Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye yüzde 10 büyüyecek"

29.09.2021 13:36
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

Son dakika ekonomi haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini değiştirdiğini belirterek, "Türkiye yüzde 10 büyüyecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini değiştirdiğini belirterek, "Türkiye yüzde 10 büyüyecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TCDD'ye ait konferans salonunda "Omuz Omuza 165 Yıl-Demiryolu İşçi Buluşması" gerçekleştirildi. Buluşmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Hasan Pezük ve demiryolu işçileri katıldı. Akademik olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin sanayileşmede geç kalmasının sebeplerini sıkça sorguladığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben akademik olarak Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışırken demiryolları ile ilgili ilgilenmemin sebebi şuydu; Türkiye neden sanayileşemiyor? Türkiye neden sanayileşmede gecikti? Bunu araştırırken demiryollarının önemini gördüm ve 10 tane kitap varsa Türkçe'de demiryolları ilgili sanırım 5 tanesinde benim imzam vardır. Dolayısıyla demiryolları ile kalkınma arasındaki ilişkiyi tartıştım. Bunu çeşitli tezlerde ileri sürdüm ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani demiryollarına biz imparatorluk döneminde 20 yıl önce girseydik imparatorluğun büyük bir coğrafyası bugün hala Türkiye'nin bir parçasıydı. Buna inanıyorum. Çünkü demiryolları sanayi çağının taşıyıcısıdır, lokomotifidir. Demiryolu olmadan sanayi devrimi gerçekleşemez. Bizde bu gecikmenin en önemli sebeplerinden birisi de budur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yüzde 10 büyüyecek"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminlerini yükseltmesini de değerlendiren Bakan Bilgin, "Bugün Standard&Poor's Türkiye'nin büyüme rakamlarını, tahminlerini değiştirdi. Yüzde 4 olan tahminlerinin yüzde 8'i aşacağını açıklamış. Daha önce IMF değiştirdi bu rakamı, ondan önce Fitch değiştirdi. Bütün uluslararası kuruluşlar Türkiye'ye karşı yürütülen projenin bir parçası olarak negatif açıklamalarda bulunmuşlardı. Hepsi pişman oldular, hepsi yalancı çıktılar. Çok geçmeden hepsi değiştirdiler rakamları. Ben onların daha da değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yılın sonunda Türkiye yüzde 10 büyüyecek. Bunu da tesadüfen söylemiyorum" dedi.

"Covid-19 döneminde örgütlü olan arkadaşlarımız fazla sıkıntı çekmedi"

Sendikalı çalışan işçilerin pandemi dönemini daha rahat atlattığını, ancak yüzde 86 bir kesimin hala sendikalı olmadığına dikkat çeken Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, "Özellikle Covid-19 döneminde örgütlü olan arkadaşlarımız fazla sıkıntı çekmedi. Örgütsüz olan yerlerde bazı sıkıntılar oldu. Kayıt yok, sigorta yok, adamın çalışıp çalışmadığı belli değil. Şöyle bir direnç var ülkede; 'Aman sendikalaşma olmasın.' Ne oluyor sendikalaşma olunca? Bin adam çalışıyor ise biriyle muhatap oluyorsun. Biz demiryolu işçileri olarak bu kurumu sıkıntıya sokacak hiçbir şey yapmadık. Zaman zaman sıkıntılı süreçler oldu. Hepsi evin içinde oldu. Bakanımız ile konuştuk, genel müdürümüzle konuştuk hepsine de çözüm bulduk. Bulamadıklarımızı da önümüzdeki günlerde tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Türkiye yüzde 10 büyüyecek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi 13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti 13:24 Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı 12:06 İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda

Son Dakika Haberleri
13:29 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi
13:24 Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
13:06 Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü
12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:34
Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopyala yapıştır yaptı! Birebir aynı sözleri söyledi         
13:30
Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler         
13:16
Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü         
13:07
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?         
12:04
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 13:45:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye yüzde 10 büyüyecek" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement