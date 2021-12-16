'ASGARİ ÜCRET, TEMEL ÜCRET DURUMUNA GELMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklamadan önce, işçi ve işveren tarafı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bilgin, uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Tabii asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Şu anda 6 milyon 90 bin kişiyi ilgilendiren bir konu. Sadece onlarla sınırlı değil, bütün ücret düzeylerini de belli bir sıralamayla etkileyen temel ücret durumuna gelmiştir" dedi.

'EMEKÇİLERİ TATMİN EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise zorlu bir sürecin sonuna geldiklerini ifade ederek, "İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum. Asgari ücretin dışında tüm emekçileri de yakından ilgilendiren birtakım kazanımlarımız olduğunu da kısaca ifade edeyim" diye konuştu.'HERKESTEN BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARINDA VERGİ ALINMAYACAK'Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da uzun süren bir görüşme süreci olduğunu vurgulayarak, "Biz diyoruz ki; çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan da çalışan olmaz. Devlet olmadan her ikisi beraber olmaz. Dolayısıyla bu üçlü sacayağı çok güzel, pozitif ortamda bazen basına tersi yansıdı ama oldukça pozitif ortamda, giden gelen farklı görüşler vardı. Devletimizin hem işverenlerin maliyetini azaltabilmek hem çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz" dedi.

TİSK Başkanı Akkol, basın toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akkol, bu sene bir farklılık olduğunu belirterek, brüt ücret üzerinden yüzde 40 artış olduğunu net ücrette ise yüzde 50 üzerinde artış olduğunu belirtti. Asgari ücretten alınmayacak vergilerin tüm çalışanlara pozitif etkisi olduğunu ifade eden Akkol, "Çalışanların maaşından brüt asgari ücret tutarında gelir ve damga vergisi alınmayacak. Asgari ücretin 2-3 katı da alsanız brüt asgari ücret tutarından vergi alınmayacak. Bu çok güzel bir haber. Bu anlamda devletimizin desteği ile bir maliyet avantajı sağlanmış oluyor" dedi.