Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması

16.03.2022 11:44
Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Son dakika ekonomi haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli veya hibrit otomobilin yollarda olacağını ve bunun için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli veya hibrit otomobilin yollarda olacağını ve bunun için altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dönmez, Üniversiteli Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2'nci Üniversiteli MMG Çalıştayı'nda gençlere hitap etti.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu belirten Dönmez, "Özellikle son yıllarda Milli Enerji ve Maden Politikası ile beraber yeni hedeflerimiz oldu. Bunlardan biri arz güvenliği. Enerjimizi kesintisiz ve kaliteli sağlamak zorundayız. Bir diğer konu ise yerlileştirme. Yerli kaynaklardan azami ölçüde istifade etmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, iklim değişikliğinin tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını, Türkiye'de de bu kapsamda hızlı adımlar atıldığını vurguladı.

Elektrikli araç sayısının giderek arttığına dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 2030'da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon elektrikli veya hibrit otomobili yollarımızda göreceğiz. Bunun için altyapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. İşte yerli otomobilimiz TOGG'un hikayesi buradan başlıyor. Artık daha temiz bir yakıt olan elektriği kullanan aracı, kendimiz bizim mühendislerimizle tasarlıyoruz."

Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması
Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması

YORUMLAR
500

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
11:45 Benzin fiyatlarının uçması İngiliz ailelerin çocuklarını işte böyle etkiledi!
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:21:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, üniversiteli gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement