Üye Girişi
Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı

14.11.2021 11:10
Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı

Son dakika ekonomi haberi: Şehit Erkut Akbay Mahallesi afet riskli alanda kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi afet riskli alanda kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Yüreğir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın GEDAŞ firması tarafından kıymet takdirleri tamamlanan taşınmaz sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başladı. Uzlaşma sağlanan mahalle sakinlerinden Nafiye Boztaş ve Ahmet Karadağ, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in huzurunda ilk imzaları atarak dönüşümün yolunu açtı.

Yüreğir Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kocaispir, yaptığı açıklamada, "Şehit Erkut Akbay mahallemizde devletimizin himayesinde, Adana'nın, Yüreğir'in en önemli ve en güzel dönüşümlerinden biri gerçekleşecek inşallah. Bugün uzlaşmaya vardığımız hak sahipleri ile ilk imzaları attık. Hayırlı uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, arka plandaki tüm gizli kahramanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakanlık 20 milyon TL'yi belediye hesabına yatırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20 milyon lira ödeneği belediye hesabına yatırdığını belirten Başkan Kocaispir, "Uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin ödemelerini belediye olarak biz yapacağız. Bakanlığımız bu konuda gerekli ödeneği belediyemizin açtığı özel hesaba gönderdi. Yaklaşık 20 milyon lira şu anda bizim hesabımızda. Tapu devrini yapan hak sahiplerimiz binalarını boşaltıp elektrik ve suyunu kestirdikten sonra bir kaç gün içerisinde kamulaştırma bedellerini hesaplarına yatıracağız. Boşaltılan binaların da yıkım işlemlerini ivedilikle başlatacağız" şeklinde konuştu.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla başlayacağını ve kısa sürede biteceğini kaydeden Başkan Kocaispir, "Anlaşma yapmak isteyen mahalle sakinlerimizin sayısının hızla arttığını görüyoruz. Allah nasip ederse yıl sonuna varmadan Şehit Erkut Akbay Mahallemizde çok önemli ölçüde anlaşmaların tamamlandığını, vatandaşlarımızla bakanlık arasındaki mutabakatın sağlandığını, 2022 yılında temellerin atılıp bir buçuk, iki yıl içinde insanların yeni evlerinde oturduğunu göreceğiz inşallah" dedi.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde belediyenin kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği belirten Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımıza güvenli ve modern yapılar; her yönüyle planlı ve düzenli bir kent ve sağlıklı yaşam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu, mahallemizin kaderini değiştirecek çok kıymetli bir proje. Biz de belediye olarak kolaylaştırıcı bir pozisyondayız. Bizlere güvendikleri ve inandıkları için mahalle sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

ifadelerini kullandı.

Projenin bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden mahalle sakinleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ni tamamen değiştirecek projenin hayata geçmesini sağlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı
Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı

Fatih Mehmet Kocaispir, geri dönüşüm, Adana, Şehit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü 10:59 Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor 10:36 Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor
Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı 10:19 Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti 09:49 Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil 07:28 Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti 02:42 Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi         
11:55
HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek         
11:05
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda         
10:04
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 12:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement