Son dakika haber: Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı

Şehit Erkut Akbay Mahallesi afet riskli alanda kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor. Yüreğir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın GEDAŞ firması tarafından kıymet takdirleri tamamlanan taşınmaz sahipleri ile uzlaşma görüşmelerine başladı. Uzlaşma sağlanan mahalle sakinlerinden Nafiye Boztaş ve Ahmet Karadağ, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in huzurunda ilk imzaları atarak dönüşümün yolunu açtı.

Yüreğir Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kocaispir, yaptığı açıklamada, "Şehit Erkut Akbay mahallemizde devletimizin himayesinde, Adana'nın, Yüreğir'in en önemli ve en güzel dönüşümlerinden biri gerçekleşecek inşallah. Bugün uzlaşmaya vardığımız hak sahipleri ile ilk imzaları attık. Hayırlı uğurlu olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, arka plandaki tüm gizli kahramanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakanlık 20 milyon TL'yi belediye hesabına yatırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20 milyon lira ödeneği belediye hesabına yatırdığını belirten Başkan Kocaispir, "Uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin ödemelerini belediye olarak biz yapacağız. Bakanlığımız bu konuda gerekli ödeneği belediyemizin açtığı özel hesaba gönderdi. Yaklaşık 20 milyon lira şu anda bizim hesabımızda. Tapu devrini yapan hak sahiplerimiz binalarını boşaltıp elektrik ve suyunu kestirdikten sonra bir kaç gün içerisinde kamulaştırma bedellerini hesaplarına yatıracağız. Boşaltılan binaların da yıkım işlemlerini ivedilikle başlatacağız" şeklinde konuştu.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla başlayacağını ve kısa sürede biteceğini kaydeden Başkan Kocaispir, "Anlaşma yapmak isteyen mahalle sakinlerimizin sayısının hızla arttığını görüyoruz. Allah nasip ederse yıl sonuna varmadan Şehit Erkut Akbay Mahallemizde çok önemli ölçüde anlaşmaların tamamlandığını, vatandaşlarımızla bakanlık arasındaki mutabakatın sağlandığını, 2022 yılında temellerin atılıp bir buçuk, iki yıl içinde insanların yeni evlerinde oturduğunu göreceğiz inşallah" dedi.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde belediyenin kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği belirten Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımıza güvenli ve modern yapılar; her yönüyle planlı ve düzenli bir kent ve sağlıklı yaşam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu, mahallemizin kaderini değiştirecek çok kıymetli bir proje. Biz de belediye olarak kolaylaştırıcı bir pozisyondayız. Bizlere güvendikleri ve inandıkları için mahalle sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

ifadelerini kullandı.

Projenin bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden mahalle sakinleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ni tamamen değiştirecek projenin hayata geçmesini sağlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA