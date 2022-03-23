Alanında dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 44. kez düzenlenen Yapı Fuarı (Turkeybuild Istanbul), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Hyve Group tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyan Yapı Fuarı, sektörün tüm önemli yerli katılımcı ve üreticilerini yabancı alıcılar ile buluşturuyor.

Küresel yapı sektörünün buluştuğu iş birliği platformu olan etkinliğin, ülkeye döviz girdisi sağlamasının yanı sıra ihracat kaleminde önemli payı bulunuyor.

Toplam 16 ülkeden 300'e yakın katılımcının yer aldığı fuara, 123 farklı ülkeden 3 binden fazlası yabancı olmak üzere yaklaşık 40 bin sektör profesyonelinin katılımı bekleniyor. 200'den fazla ürün grubu, fuar alanında yapı sektörü profesyonellerinin ilgisine sunuluyor.

Prefabrik yapılardan iskele kalıplarına kadar pek çok ürün grubu sergileniyor

Fuar, her yıl olduğu gibi bu sene de inşaat sektöründe trend konularla ziyaretçi ve alıcıları ağırlıyor.

Prefabrik yapılar, çevre düzenleme, peyzaj, aydınlatma ve elektrik ürünleri, kaba yapı, kapı-pencere-dış cephe, yalıtım-yapı kimyasalları ve iç yapı ana ürün gruplarının yanı sıra iskele kalıp ve asansör, inşaat makineleri ve el aletleri ürün grupları da fuarda sergileniyor.

58 ülkeden 400'e yakın yabancı satın alma profesyoneli ağırlanacak

Sektöründe dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan Turkeybuild İstanbul'un, ihracat alanında da önemli payı bulunuyor. Bu yıl Almanya, Rusya, Avusturya, Çin, Romanya, İtalya, Danimarka, Çekya ve Polonya başta olmak üzere toplam 15 ülkeden 40'ın üzerinde yabancı katılımcı fuarda yer alıyor.

VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı kapsamında 58 ülkeden yaklaşık 400 yabancı satın alma profesyoneli, fuarda hibrit yaklaşımla ağırlanıyor. Hyve Connect platformuyla çevrim içi olarak da önemli buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İş hacminin 1 milyar avroyu aşması bekleniyor

Türkiye ekonomisi için önemli gelir kalemlerinden olan inşaat malzemeleri ihracatı 2021'de önceki yıla göre yüzde 45,7 artarak 30,8 milyar dolara ulaşmıştı. Sektörün bu alandaki gelirinin 2022'de artacağı öngörülürken, Yapı Fuarı'nın da ihracata önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Gerçekleştirilecek görüşmeler, yapılacak bağlantılar ve güçlü iş birlikleri sayesinde Yapı Fuarı'nda oluşacak iş hacminin bu yıl 1 milyar avroyu aşması bekleniyor.

Sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları ile yayın organlarının da stant açtığı fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

Zerobuild Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi

Öte yandan, fuar kapsamında ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir kaynaklardan temin eden yeni nesil "sıfır enerji binalar" konusunda Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi (ZeroBuild Summit'22) düzenleniyor.

Sıfır enerji binaların tüm boyutlarıyla ele alınacağı ve "Change Starts Here!-Değişim Burada Başlıyor" sloganıyla düzenlenen zirvede, 4 gün boyunca 16 oturumda 100'e yakın konuşmacı, dünyadan ve Türkiye'den uygulama örneklerini paylaşacak ve tüm paydaşlara yol haritası sunacak.

Zirvenin açılış oturumunda ZeroBuild Summit'22 Direktörü Gamze Karanfil, ZeroBuild Institute İcra Direktörü Doç Dr. Ümit Ünver, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı görüşlerini paylaştı.

ZeroBuild Summit'22 Direktörü Gamze Karanfil, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen yıl 50,7 milyar dolar enerji ithal ettiğini, bunun yaklaşık yüzde 35'inin binalarda kullanıldığını belirterek, "Ülkemizdeki binaların yüzde 80'inin enerji verimliliğinin düşük olduğunu da dikkate aldığımızda yaklaşık 10 milyar dolarlık enerjinin boşa harcandığını söylemek yanlış olmaz." dedi.

Binaların çevresel etkilerine de dikkati çeken Karanfil, bu yapıların toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 25'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

Zirvenin ilk gününde "Türkiye'nin Sıfır Enerji Binalar Yol Haritası", "Çevresel ve Sürdürülebilir Finans", "Sıfır Karbon Binalar Projesi" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Yapı ve mimarlık girişimcileri sektör profesyonelleri ile buluşuyor

Yapı Fuarı kapsamında düzenlenecek bir diğer önemli organizasyon ise sektöre yön veren start-up'ların, teknolojik, çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerini sektör paydaşlarına sunacağı "Yapı Tech Garage" olacak. Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinlik, yapı ve mimarlık girişimcilerine özel ayrılan alanda sektör profesyonelleri ile buluşacak.

İnşaat ve gayrimenkul alanında ezber bozan çözümler üreten ve cesur işler yapan girişimciler, bu kapsamda sektör temsilcileri ile buluşma fırsatı yakalayacak.

Öte yandan, tasarımlarıyla stantlarını "sürdürülebilir" ve "yenilikçi ürünleri" ile çekim noktasına dönüştüren katılımcılara "Altın Mıknatıs Stant Tasarımı Ödülleri" verilecek. 6 kategoride ödüllerin verileceği organizasyonun kazananları fuarın son gününde açıklanacak.